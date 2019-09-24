Исламабад, , 20:53 — REGNUM 23 сентября министерство здравоохранения пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва сообщило, что в провинции стремительно распространяется ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, общее число зараженных в провинции достигло 4600 человек, большинство больных — мужчины. Как отметили в правительстве провинции, реальное число зараженных в «несколько раз больше».

Главными причинами распространения заболевания в провинции являются антисанитария в медицинских учреждениях, наркомания, а также нарушения при переливании крови и родах.