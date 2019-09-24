Пушкино, Московская область, , 17:21 — REGNUM В Пушкине провели сложную операцию по пациенту со сломанным позвоночником. Мужчина смог встать на ноги уже на второй день после оперативного вмешательства, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Мужчина поступил в травматологическое отделение Московской областной больницы именипрофессора Розанова В.Н. со так называемым «взрывным переломом» — позвонок был раздроблен на мелкие осколки. В результате травмы он мог навсегда лишиться способности ходить. Как пояснила лечащий врач Нина Вознесенская, мужчине провели сложную операцию и уже на следующий день он смог самостоятельно встать на ноги без помощи костылей, а через неделю был выписан домой.

«Выше и ниже сломанного позвонка мы провели винты, установили металлоконструкцию, которая зафиксировала место перелома. Этот легкий титановый сплав не будет мешать движениям, ее установка не является противопоказанием для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Кроме того, мы устранили сдавливание спинного мозга », — рассказала Вознесенская.

Как, в свою очередь, отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, это не первая подобная операция, которую провели талантливые пушкинские хирурги.

«Врачи травмотологического отделение за год спасают сотни людей от инвалидности», — заявила Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области заработали мобильные комплексы по вакцинации жителей. Выездные бригады медиков дежурят на железнодорожных вокзалах и у торговых центров в 29 муниципалитетах региона. Для того, чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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