Вашингтон, , 17:13 — REGNUM В сеть выложили первый трейнер (программа, предназначенная для изменения игровых параметров) Borderlands 3. Об этом 24 сентября сообщил портал DSOGaming.

Использовав его, можно получить бесконечные здоровье, боеприпасы, золотые ключи, жетоны стража, очки опыта и многое другое. Издание отмечает, что пока за использование трейнера баны не выдают, однако в итоге решать этот вопрос будут компании 2K Games и Gearbox, одобрения которых программа не получила.

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Релиз Borderlands 3 состоялся 13 сентября 2019 года, в последующие пять дней игра разошлась в количестве 5 млн копий. Таким образом, она стала самым успешным проектом компании 2K Games.

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