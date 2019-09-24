Симферополь, , 17:05 — REGNUM В Государственном совете Крыма сделают ремонт и заменят электронную систему голосования «Рада», установленную в начале 1990-х годов, на российскую. Об этом 24 сентября журналистам сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

«Нам нужно модернизировать зал заседаний, поставить современную систему электронного голосования. Сделать всё это с использованием современных технологий», — отметил Константинов.

Он выразил надежду, что ремонт начнётся в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первым вице-спикером парламента Крыма переизбрали депутата Госсовета РК Ефима Фикса. Должности заместителей председателя Госсовета РК получили Эдип Гафаров, Владимир Бобков и Алла Пономаренко. Вторым представителем Крыма в Совфеде РФ от исполнительной власти Крыма осталась прежний сенатор Ольга Ковитиди.

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