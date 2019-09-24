Калининград, , 17:01 — REGNUM В Калининградской области уже свыше 150 тыс. жителей привиты от гриппа, а общая цель привить половину населения, свыше 500 тыс. человек, не меняется, отмечает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Калининградской области сегодня, 24 сентября.

Прививки проводятся как в поликлиниках, так и в передвижных пунктах, на рабочих местах, в частных медучреждениях. В регион уже поступило 277 166 доз вакцины для взрослых и 107 566 доз для детей. Используется вакцина отечественного производства «Совигрипп».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сезона заболеваемости ОРВИ в Калининградской области планируется привить половину населения от гриппа. В последние годы этот показатель итак составлял порядка 45% от населения, что позволило обеспечить коллективный иммунитет — в регионе в последние два года не было зарегистрировано эпидемий гриппа. В регион за счёт федерального бюджета будет поставлено свыше 480 тыс. доз противогрипозной вакцины российского производства. Еще 22,5 тыс. доз будет закуплено для вакцинации беременных женщин.

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