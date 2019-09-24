Красногорск, , 16:57 — REGNUM В Московской области начали работать мобильные комплексы по вакцинации. Как сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона, выездные бригады появились в 29 муниципалитетах Подмосковья.

Как заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, выездные бригады дежурят на железнодорожных станциях и вблизи крупных торговых центров. Для того, чтобы сделать прививку, жителям предъявить полис ОМС и паспорт. После осмотра медик проведет вакцинацию. В министерстве также напомнили, что с начала осенней прививочной кампании против гриппа в Московской области вакцинировали 400 тыс. жителей.

« Для удобства тех, кто из-за плотного рабочего график не успевает прийти к специалисту самостоятельно, мы организовали работу мобильных комплексов по вакцинации. В 29 муниципалитетах работают выездные бригады. Они дежурят в самых оживленных местах », — заявила Татьяна Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области в 2019 году планируют привить от гриппа 3,6 млн жителей. Для медучреждений региона закуплены вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс».

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