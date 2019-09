Париж, , 16:57 — REGNUM Глава известной компании-разработчика видеоигр Quantic Dream Дэвид Кейж сказал, что ПК-геймеры хорошо приняли игры, которые ранее были эксклюзивами PS 4. Об этом 24 сентября сообщил портал DSOGaming.

«Реакция ПК-сообщества была потрясающей», — сказал Кейж, добавив, что это очень порадовало его команду. Он также отметил, что фактически для Quantic Dream это «совершенно новый рынок», хотя компания и начинала как кроссплатформенный разработчик.

Напомним, Quantic Dream известны благодаря таким своим проектам видеоигр, как Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human. Самой первой игрой студии была Omikron: The Nomad Soul, которая вышла в ноябре 1999 года на платформах PS и ПК.

