Токио, , 16:56 — REGNUM Министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми пообещал мобилизовать молодежь, чтобы привести зависимую от угля страну к «низкоуглеродному будущему», сделав борьбу с изменениями климата «сексуальной» и «веселой».

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми выступил 22 сентября на заседании по климату в рамках ООН. Коидзуми также рассказал о том, как активисты в Японии запустили дирижабль с изображением премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ведре с углём в знак протеста против планов Японии по строительству новых электростанций, работающих на угле.

«В политике иногда всё так скучно. В решении таких важнейших вопросов, как глобальное потепление, надо выбирать сексуальный и весёлый подход, чтобы людям было интересно», — заявил новый министр окружающей среды на совещании. Коидзуми также отметил, что Япония стремится к безуглеродному обществу и будет одной из первых стран, кто преуспеет в этом.