Копенгаген, , 18:27 — REGNUM Проправительственные партии в Дании призвали власти упразднить запрет на так называемые «нежелательные лагеря и зоны», которые появляются в местах скопления бездомных. Такое заявление партии сделали после того, как двух бездомных задержали за создание такого лагеря на улице неподалеку от Круглой башни в Копенгагене. Позже их отпустили.

Представитель датских «Радикалов» по правовым вопросам Кристиан Хегор заявил: «Суд принял единственное правильное решение — отпустить бездомных. Лично я считаю, что этот запрет должен быть упразднен, чтобы подобные дела вообще не заводились. У бездомных и без того достаточно проблем» — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Ранее проправительственные партии (партии «Единого списка», «Радикалы», социалисты) заключили с социал-демократами соглашение, в котором говорится, что закон о «нежелательных лагерях» должен быть пересмотрен. Однако этого, по мнению «красных партий», недостаточно.

В апреле 2017 года датская полиция получила право при помощи силы ликвидировать лагеря бездомных в общественных местах. Через год вступил в силу закон, который наделял полицию полномочиями устанавливать «запретные зоны» для бездомных, территории которых доходили до размеров целых муниципалитетов.