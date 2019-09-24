Стокгольм, , 16:54 — REGNUM 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

«Я не должна здесь стоять. Я должна была быть в школе. Вы возлагаете надежды на молодых — как смеете вы? Вы украли мои мечты и мое детство», — проскандировала активистка. Грета Тунберг возглавляет всемирное климатическое движение, сторонники которого провели шествия в городах по всему Земному шару в прошлую пятницу. «Мы никогда вам не простим, если вы решите усугубить наше положение. И от ответственности вам не уйти. В мире начнут происходить изменения, хотите вы того или нет», — добавила Тунберг — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

На саммит в Нью-Йорк 16-летнуюю активистку пригласил нынешний Генеральный Секретарь ООН (Организации Объединенных Наций) Антониу Гутерреш. Сам же глава организации открыл саммит вступительным словом, в котором назвал происходящие изменения в климате «чрезвычайным положением». «Этот кризис породили мы — мы же должны его решить», — заявил Генеральный Секретарь.

Саммит в Нью-Йорке был созван для того, чтобы призвать страны мира увеличить свою активность в борьбе с глобальным потеплением. Инициатив, которые предпринимаются в данный момент, недостаточно.