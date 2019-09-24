Томск, , 16:58 — REGNUM В Steam состоялся релиз игры RhythmSnake от российских разработчиков из BolotoGames. Об этом 24 сентября сообщает «Игромания».

https://twitter.com/SteamKiwi/status/1173881303164497920

RhythmSnake — это модификация популярной игры «Змейка» с добавлением механик из ритм-игр. Геймерам предстоит управлять змеёй в такт играющей музыке. Разработчики обещают несколько уровней сложности и мультиплеер до пяти человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские разработчики из студии Morteshka выпустили геймплейный трейлер своей игры Black Book. Проект посвящён славянской мифологии.

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