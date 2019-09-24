* запрещённая в России организация

Могадишо, , 16:49 — REGNUM На фотографиях, опубликованных террористами в Сомали, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продемонстрировало бойцов, проходящих подготовку в своем сомалийском филиале во временном лагере в северной части Сомали — непризнанном государстве Пунтленд. В фотоотчете были представлены боевики, проходящие базовое обучение стрельбе и физическую подготовку в так называемом тренировочном лагере «Давуд аль-Сомали», который назван именем ликвидированного ранее военного инструктора группировки. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

Кроме того, джихадистская группировка утверждает, что эти бойцы являются новобранцами, что вполне вероятно с учетом сильной вербовки в регионе. Командование американским контингентом в Сомали (АФРИКОМ США) отмечает, что террористы смогли набрать новых членов, несмотря на военные усилия против нее.

Показанный террористами лагерь, вероятно, находится где-то в районе горы Бари в Пунтленде к югу от города Босаса — главного оплота «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали.

Ранее федеральными войсками Сомали проводились многочисленные военные операции в этом районе Пунтленда, а также наносились воздушные удары США по позициям группировки джихадистов.