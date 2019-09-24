* запрещённая в России организация

Аддис-Абеба, , 16:57 — REGNUM По данным Национальной службы разведки и безопасности (NISS) Эфиопии, несколько членов террористических группировок «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были арестованы при планировании нападений в Эфиопии. Подозреваемые были арестованы в Аддис-Абебе и других частях страны, а также за ее пределами во время подготовки к многочисленным нападениям. Подозреваемые намеревались атаковать места, где проводятся религиозные праздники и собираются толпы людей, говорится в заявлении NISS. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Первую группу возглавлял Мухаммед Абдуллахи Дулет, известный под вымышленным именем Яхья Али Хассен. Он был арестован во время подготовки к нападению после выявления и фотографирования целевых мест и отелей. Трое других членов группировок — Абдек Мохаммед Хуссен, Редван Мохаммед Хуссен и Семетр Мохаммед Иман Юсуф — находившиеся в Джибути, также были арестованы в сотрудничестве с разведывательной службой Джибути.

По данным NISS террорист Исак Али Аден имел поддельное удостоверение личности Сомалиленда, в то время как Аден Мухаммед Мухаммед хранил 80 тысяч долларов США на подготовку терактов в Коммерческом Баке Эфиопии.

Оборудование связи, которое использовали члены групп, также было конфисковано. По данным NISS, подозреваемые были задержаны в сотрудничестве с разведывательными службами Джибути, Сомалиленда, Пунтленда, США, Италии, Франции и Испании.