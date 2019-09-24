Новосибирск, , 16:42 — REGNUM В Новосибирске горит мусорная свалка в Ленинском районе города. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, открытое горение на мусорном полигоне к настоящему времени удалось ликвидировать.

«Возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов тушат 15 человек. Одновременно задействованы десять единиц техники: поливомоечные машины, пожарные автоцистерны, бульдозеры и один самосвал, — уточнили в ведомстве. — Специалисты ликвидировали открытое горение, ведется проливка водой и засыпание грунтом тлеющих участков».

Открытый огонь был ликвидирован на площади 400 квадратных метров. Угроза распространения пожара снята.