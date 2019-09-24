Красногорск, , 16:38 — REGNUM Пассажиры Мострансавто с начала 2019 года забыли в автобусах, на автостанциях и в зданиях автовокзалов почти 4 тыс. вещей. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе подмосковного перевозчика.

Самыми необычными находками, обнаруженными сотрудниками Мострансавто, стали укулеле, найденное в Егорьевске, портмоне с 30 тыс. рублей, десятикилограммовый чан с сыром, несколько тростей и костыли. За исключением сыра, который никто так и востребовал, все вещи были возвращены вернувшимся пассажирам.

Чаще всего в автобусах забывали транспортные карты, зонты, телефоны, паспорта и школьные мешки со сменной обувью. Найденные вещи передаются на хранение в диспетчерские службы филиалов компании.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, В Москве с начала 2019 года пассажиры аэроэкспрессов забыли около 800 вещей.

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