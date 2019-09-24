Загреб, , 16:40 — REGNUM Британская авиакомпания и турагентство «Томас Кук» объявила о своем банкротстве 22 сентября после неудачных переговоров с кредиторами. При этом, более 600 клиентов перевозчика остались в Хорватии без какой-либо поддержки от компании. Об это сообщает хорватский информационный портал Index.

438 пассажиров «Томас Кук» остались в аэропорту хорватского города Сплит. По данным Index, все эти пассажиры, которые должны были лететь на рейсах турагенства, были британцами, и это был их обратный рейс.

Портал сообщает, что из аэропорта Сплита, часть пассажиров будет перевозиться недорогой авиакомпанией Easy Jet, а другая — Titan Airways. Еще 190 пассажиров остались в аэропорту города Дубровник. Все из них также являлись гражданами Великобритании.

Как сообщил директор аэропорта Дубровника Франьо Луэтич, британские власти организуют их возвращение.

«Британская служба, ответственная за чрезвычайные ситуации, уже организует возвращение пассажиров (клиентов «Томаса Кука»). Британские ведомства, по согласованию с правительством Великобритании, уже приняли необходимые решения. Их представители будут в нашем аэропорту и вскоре предоставят пассажирам необходимую информацию», — сказал Луэтич.