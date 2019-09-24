Уфа, , 16:37 — REGNUM В Башкирии тепло пришло более чем в 90% домов республики, сообщил и.о. вице-премьера региона Андрей Назаров.

«На этот момент тепло пришло более чем в 90% домов Республики. В первую очередь — в детские сады, школы и больницы. Пока ещё некоторые объекты ждут, когда система заработает. Проволочки возникли из-за проблем на местах. Их сейчас как раз решают», — отметил Назаров в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России стартовал отопительный сезон, в ряде регионов он начался раньше обычного из-за холодов.