Загреб, , 17:18 — REGNUM После двух волн приема абитуриентов в хорватские высшие учебные заведения Хорватии свыше 11 000 всех учебных мест осталось свободными. Об этом сообщает хорватский информационный портал Index.

После последнего срока подачи заявок первой волны 16 462 мест для зачисления оставались вакантными, что на 20% больше в сравнении с 2018 годом. Агентство по науке и высшему образованию Хорватии объявило, что на оставшуюся часть на зачисление во вторую волну поступило 5211 кандидатов. Это означает, что осталось ровно 11 251 мест.

Это составляет примерно четверть от квоты зачисления на новый учебный год, так как данные Центрального бюро заявлений Агентства по науке и высшему образованию показывают, что на учебный год 2019−2020 выделено около 40 000 мест, а поступило летом — 24 048 абитуриентов. Осенью, как уже сообщалось, поступило 5211 абитуриента.

Примечательно, что, таким образом, в государственных вузах Хорватии около шести с половиной тысяч мест осталось свободно.