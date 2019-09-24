Ирвайн, США, , 16:46 — REGNUM Сервера World of Warcraft Classic объединили геймеров, которые не виделись и не общались больше десяти лет. Об этом 24 сентября рассказывает игровое издание Kotaku.

Игрок по имени Крис Прайс создал Discord-сервер для трёхсот человек, с которыми он играл в оригинальную версию World of Warcraft. Мужчина боялся, что старые друзья слишком повзрослели и не захотят снова общаться — однако, они «встретили друг друга с распростёртыми объятиями».

Напомним, релиз WoW Classic состоялся 26 августа 2019 года. На серверах «классической» версии игроки могут поиграть в оригинальную версию World of Warcraft, которая вышла в 2004 году.

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