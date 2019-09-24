Кейптаун, , 16:55 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев утверждает, что по меньшей мере 1 500 иностранных граждан, в основном мигранты, беженцы и лица, ищущие убежища, были вынуждены покинуть свои дома в результате всплеска насилия в отношении иностранцев в ЮАР, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

Представитель УВКБ ООН, Чарли Яксли, выступил перед СМИ во Дворце Наций в Женеве. Яксли заявил, что УВКБ ООН глубоко обеспокоено насилием в отношении иностранных граждан, указав, что уже по меньшей мере 12 человек — граждане ЮАР и иностранцы — погибли в различных инцидентах.

«За последние недели значительное количество людей позвонило нам по нашим горячим линиям: люди сообщают, что их дома и предприятия разграблены, здания и имущество сожжены, на улицах участились случаи бандитизма и гендерного насилия», — сказал Яксли.

«Многие беженцы сейчас слишком боятся идти на работу, даже несмотря на то, что у них нет альтернативных источников дохода», — добавил представитель.

По его словам, в связи с участившимися случаями насилия в Южной Африке, УВКБ ООН увеличило свое оперативное присутствие в стране для обеспечения безопасности беженцев.