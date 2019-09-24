Майкоп, , 16:39 — REGNUM Надзорные органы оштрафовала пилота вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Адыгее летом 2019 года. Он привлечен к административной ответственности за нарушение требований воздушного законодательства, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Установлено, что на момент эксплуатации вертолета свидетельства о регистрации гражданского воздушного судна не было, на учете в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ вертолет не состоял, государственных бортовых номеров не имел, план полета в соответствующие органы не подавался.

В отношении пилота (гражданина Белоруссии) были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 11.4 («Нарушение правил использования воздушного пространства»), ч. 5, 6, 9 ст. 11.5 КоАП РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов»), по результатам рассмотрения которых пилоту были назначены штрафы. Кроме того, принято решение об аннулировании сертификата эксплуатанта ООО АП «Трансхимавиа».

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет Ми-2, выполнявший авиационно-химические работы, потерпел крушение в ауле Панахес Тахтамукайского района Адыгеи 23 июля 2019 года. Сам пилот в результате происшествия получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

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