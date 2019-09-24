Липецк, , 16:28 — REGNUM В Липецкой области количество мусорных контейнеров увеличилось почти вдвое — с 16 тысяч до 30 тысяч, создано более пяти тысяч контейнерных площадок, реализуется раздельное накопление отходов. Об этом сообщила начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина на совещании в обладминистрации, посвящённом деятельности региональных операторов и совершенствованию работы по обращению с ТКО.

В Липецке установлено около 500 контейнеров, и к концу года обещают установить ещё 500. В областном центре также есть специальный пункт приёма отработанных шин и три спецконтейнера для сбора батареек — в торговых центрах и в офисе «ЭкоПром-Липецк». До конца года в регионе планируется установить еще 20 таких контейнеров. На территории области пункты приема вторичного сырья организованы в Задонске и селе Хрущевка Липецкого района. Также к концу 2019 года планируется открытие пункта приёма вторсырья в селе Хлевное.

Однако до сих пор не во всех районах установили новые контейнерные площадки. В Елецком, Лев-Толстовском, Становлянском, Лебедянском, Краснинском районах, Ельце и Липецке их недостаточно. Глава региона Игорь Артамонов поручил контроль за исполнением реформы своему первому заместителю Николаю Тагинцеву.