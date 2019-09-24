Ханой, , 16:42 — REGNUM В столице Вьетнама Ханое прошел фестиваль Hanoi Pride 2019. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание Voice of Vietnam.

Ежегодный фестиваль, целью которого является борьба с предрассудками по отношению к представителям нетрадиционных сексуальных ориентаций проходит во вьетнамской столице уже восьмой раз. Этот год стал особенным во многих смыслах. Более 12 различных организаций приняли участие в фестивале. Официальную поддержку мероприятию оказало посольство Великобритании во Вьетнаме.

Основным событием в рамках фестиваля стал пеший парад и парад на мотороллерах. Кроме того, около 20 событий различного масштаба прошло в рамках Hanoi Pride 2019 Week.