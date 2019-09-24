Ханой, , 16:26 — REGNUM Вьетнамца отправили в тюрьму на пять лет за размещение поста антиправительственной направленности в Facebook. Об этом сообщило вьетнамское издание Vietnam News.

Народный суд провинции Бен Че заключил в тюрьму Нгуен Ван Конг Эма за «изготовление, хранение, распространение информации, материалов, предметов с целью противостояния государственному строю Социалистической Республики Вьетнам» в соответствии со статьей 117 Уголовного кодекса 2015 года.

Суд также постановил, что Эм, родившийся в 1971 году и проживающий в коммуне Тхань, округ Зионг Чом, Бен Че, будет находиться под надзором еще пять лет после своего освобождения.

Согласно обвинительному заключению с середины 2017 года, Эм использовал множество разных учетных записей Facebook, под разными именами, такими как Ве Куок Доан, Тан Ле, Тан Нгуен и Ле Тхань Бак, чтобы публиковать и делиться статьями, а также вести прямые трансляции, содержание которых искажает политику партии и государственное законодательство.

Он также призывал граждан Вьетнама присоединиться к протестам, которые нанесли ущерб безопасности и вызвали беспорядки во время второго саммита США и КНДР в Ханое с 27 по 28 февраля этого года.

Нгуен Ван Конг Эм признал свою вину и раскаялся в содеянном.