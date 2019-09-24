Москва, , 16:23 — REGNUM Московское художественное училище получит новый учебный корпус. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 24 сентября.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, площадь нового здания составит примерно 2 тысячи квадратных метров. Проект одобрен Москомархитектурой.

Корпус расположится по адресу улица Сущевский Вал, д.73, к.2 (САО).

Фасады двухэтажного здания будут отделаны в белых и серых тонах, чтобы избежать цветных отсветов в помещениях. На первом этаже расположатся архитектурные мастерские, на втором — классы живописи и рисунка. Территорию благоустроят и озеленят, заменят бордюры и ограждения.

Отметим, что Московское академическое художественное училище было открыто в 1925 году.