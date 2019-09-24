Белгород, , 16:46 — REGNUM Управление МЧС Белгородской области 24 сентября выпустило метеопредупреждение — ночью 25 сентября на территории Белгородской области местами ожидается понижение температуры до 4 градусов мороза. Спасатели предупреждают, что в результате погодных условий повышается риск повреждения урожая сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, а также увеличивается вероятность техногенных пожаров.

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 2−7 м/с. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днём столбик термометра поднимется до +9 +14.

В МЧС напоминают, что с наступлением холодов резко возрастает количество пожаров, произошедших по причине нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печного отопления.