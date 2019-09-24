Приштина, , 17:13 — REGNUM Правительство Косово не может обеспечить контроль за воздушным пространством над республикой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это связано, во-первых, с тем, что Косово не входит в Международную организацию гражданской авиации, во-вторых, с недостатком финансирования, отсутствием необходимой техники и специально обученных кадров, в-третьих, с нежеланием косовских властей заключать соглашение с Сербией об открытии воздушного коридора, а также с тем, что власти Приштины попросту не уделяют достаточного внимания этому вопросу.

В настоящее время за безопасность воздушного пространства Косово отвечает командующий миссией КФОР (миссия НАТО в Косово по мандату ООН). Воздушное пространство Косово на высоте от 205 до 6205 регулируется Агентством навигационных услуг Косово, в то время как воздушное пространство на высоте до 205 и свыше 6205 метров было открыто для гражданских перелетов 3 апреля 2014 года после заключения соглашения между НАТО, Косово и Венгрией, и сейчас контролируется венгерской компанией «HungaroControl».

Изначально соглашение было подписано на пятилетний срок, однако оговаривалось, что если по его окончании Косово не сможет взять контроль за этим воздушным пространством, контроль за ним продолжит осуществлять Венгрия.