Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM В Свердловской области завершился многодневный Сименовский крестный ход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии РПЦ.

83 паломника прошли путь из Екатеринбурга в Верхотурье. На подступах к городу участников хода встретил наместник Свято-Николаевского мужского монастыря игумен Иеромним (Миронов), и другие священнослужители духовных учреждений Верхотурья.

Шествие продолжалось 18 дней. Участникам пришлось преодолеть 370 км. Верхотурье они посетили прямо к дням святого Симеона.

Ранее молитвенное шествие стартовало 7 сентября из Екатеринбурга. Мероприятие благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

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