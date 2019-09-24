Москва, , 15:52 — REGNUM Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-15», сообщает 24 сентября пресс-служба Роскосмоса.

В состав основного экипажа вошли: космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка (командир), астронавт NASA Джессика Меир (бортинженер-1) и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури (бортинженер-2).

Дублировать основной состав будут космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Томас Маршбёрн и участник космического полёта от ОАЭ Султан Аль Неяди.

Также комиссия подтвердила готовность ракеты-носителя «Союз-ФГ» и наземной инфраструктуры к запуску по программе Международной космической станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-15» состоится 25 сентября 2019 года в 16:57 мск.

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