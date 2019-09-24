Волгоград, , 15:48 — REGNUM В Волгоградской области вакцинацию от гриппа провели 354 тыс. 513 жителям, это составляет 14% от общей численности населения. Израсходовано 65% доз от имеющегося объёма. Мониторинг прививочной кампании против гриппа начали вести в региональном Роспотребнадзоре, сообщили 24 сентября в пресс-службе ведомства.

Вакцинация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Активно прививаются медицинские работники — привито 82% от планового количества, также прошли иммунизацию 56% работников образовательных учреждений, 40% работников транспорта, 35% работников сферы обслуживания и др. Высокий уровень активности населения к прививочной кампании отмечен в Калачевском районе, Клетском, Новоаннинском, Октябрьском, Палласовском, Светлоярском, Урюпинском — там привито против гриппа от 20% до 38% населения муниципалитетов.

В медицинские организации области в конце августа 2019 года поступили первые две партии вакцины для детей и взрослых общим количеством 43% от заказанного объёма. Всего в область привезут 1,270 млн доз за счёт федерального бюджета.