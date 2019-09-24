Красногорск, , 15:42 — REGNUM В Московской области в ходе второго этапа региональной операции «Свет» за неделю восстановили уличное освещение в общественных местах семи муниципалитетов. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе Госадмтехнадзора региона.

По словам начальника ведомства Олега Баженова, нарушения требований по организации освещения устранили в Люберцах, Ликино-Дулеве, Егорьевске, Наро-Фоминске, Протеине, Электрогорске и Дмитровском г.о. Осенний этап операции по проверке объектов наружного освещения продолжится, отметили в Госадмтехнадзоре.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по апрель 2019 года в муниципалитетах Подмосковья устранили 395 нарушений работы объектов наружного освещения.

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