София, , 15:40 — REGNUM Банкротство британской туристической компании Thomas Cook может привести к банкротству ряда отелей в Болгарии, передаёт 24 сентября телеканал bTV.

Как сообщается, с британским туроператором работали 58 гостиниц и отелей Болгарии, 45 из которых располагаются на черноморском курорте Солнечный берег.

На сегодняшний день компания должна болгарским отелям 36 млн евро, а общие потери туристического сектора страны, по предварительной оценке, могут превысить 50 млн евро, сообщил директор Института анализа и оценки туризма Болгарии Румен Драганов.

Так, в одном из отелей на Солнечном берегу в настоящее время отдыхают более 200 клиентов Thomas Cook из Великобритании и Германии. Управляющий отелем Ростислав Димитров заявил, что пока не может оценить сумму ущерба, но подчеркнул, что она будет огромной, поскольку британский туроператор был основным партнёром отеля.

Сообщается также, что на авиакомпанию туроператора до последнего времени приходилось более 50% авиарейсов в болгарские Варну и Бургас. В дополнение к убыткам за июль и август болгарские отели лишатся дохода от клиентов Thomas Cook, которые ещё должны были прибыть до конца сезона. Договоры на 2020 год теперь, очевидно, также не будут исполнены.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 23 сентября британский туроператор Thomas Cook объявил о банкротстве и отмене всех авиарейсов для своих клиентов из-за задолженности в 1,7 млрд фунтов стерлингов. Фирма была основана в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком и являлась старейшей в мире туристической компанией.

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