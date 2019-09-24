Мельбурн, Австралия, , 16:13 — REGNUM Геймер с ником Seig смог пройти «симулятор гуся» под названием Untitled Goose Game меньше, чем за четыре минуты. Видео своего спидрана (скоростного прохождения) он выложил на собственном YouTube-канале 23 сентября.

Seij использовал ошибки программного кода, чтобы проходить сквозь игровые объекты и таким образом сокращать расстояние. Полное прохождение заняло у него три минуты и 46 секунд.

Напомним, Untitled Goose Game — это игра-головоломка с элементами стелс-экшена (игры, ориентированные на скрытное прохождение). В ней геймеры управляют гусём, который должен «испортить день окружающим».

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