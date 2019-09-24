Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 15:36 — REGNUM Мошенница шесть лет водила за нос жительницу Карачаево-Черкесии, обещая ее сыну диплом за деньги. Факт вскрылся в 2018 году, когда «выпускник вуза» уже рассчитывал получить диплом о высшем образовании.

Из подробностей дела известно, что в 2012 году гражданка Г. попросила помочь знакомую о зачислении сына на коммерческое отделение одного из вузов города Карачаевска. Между женщинами был заключен договор о ежегодном перечислении за обучение 32 тыс. рублей.

Когда подошло время получения диплома, в 2018 году, оказалось, что сын потерпевшей даже не был зачислен в вуз. Между тем злоумышленница исправно все это время получала деньги за обучение и расходовала их на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».