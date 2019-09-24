Пермь, , 15:29 — REGNUM Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) стал 33 участником консорциума технических вузов России и Киргизии, сообщает 24 сентября пресс-служба вуза.

Соответствующее соглашение с консорциумом подписано 19 сентября в ходе проведения общего собрания этого института в Киргизии.

«Сейчас наша цель — разработать совместные образовательные программы и приступить к их реализации. Уже есть запрос по трём направлениям бакалавриата и двум направлениям магистратуры», — сообщила начальник отдела международных связей Пермского политеха Юлия Суркова.

Российско-Киргизский консорциум технических университетов создан в 2013 году при поддержке министерств образования и науки двух стран. Этот институт является добровольным объединением вузов, принявших общие цели поддержки и развития совместных сетевых образовательных программ.

Ежегодно консорциум готовит консолидированную заявку на выделение в страновой квоте Киргизии целевых мест для приема студентов совместных образовательных программ в российские вузы с целью продолжения обучения по согласованным программам.

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