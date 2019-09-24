Кызыл, , 15:28 — REGNUM В столице Тувы возбудили уголовное дело в отношении 37-летней женщины, систематически избивавшей свою 15-летнюю дочь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Отмечается, что побои мать совершала в качестве воспитательных мер. При этом, процесс «воспитания» проводился в состоянии алкогольного опьянения.

«Кроме старшей дочери в семье воспитывается еще четверо малолетних детей, за которыми со стороны матери также отсутствовал должный уход», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время девочка находится в Центре социальной помощи семье и детям г. Кызыла, ей оказывается социальная и психологическая помощь. Матери же грозит до трёх лет лишения свободы.

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