Махачкала, , 15:25 — REGNUM Молодежный форум «Каспий-2019» стартовал в поселке Манас Карабудахкентского района Дагестана. В работе форума принимают участие 700 молодых людей из регионов России и девяти стран ближнего зарубежья, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе министерства по делам молодёжи республики.

В течение четырех дней на форуме будут организованы образовательные программы по направлениям: молодые лидеры, молодые медиа и молодые предприниматели. Участников форума, по информации организаторов, также ждут альтернативные площадки, творческие и спортивные мероприятия, встречи с VIP-гостями, этно-тур по Дагестану и многое другое.

Отметим, что форум «Каспий» проходит в Дагестане в седьмой раз. Он проводится министерством по делам молодежи республики при поддержке правительства региона и Федерального агентства по делам молодежи.

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