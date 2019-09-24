Вашингтон, , 15:25 — REGNUM В честь 25-летнего юбилея игры System Shock студия Nightdive перевыпустит проект на физических носителях. Об этом разработчики сообщают в своём Twitter-аккаунте 24 сентября.

https://twitter.com/NightdiveStudio/status/1176303415233675264

В новое издание войдёт играSystem Shock: Enhanced Edition (обновлённая версия 2015 года) и две виниловые пластинки с оригинальным саундтреком. Оформить предварительный заказ можно будет на сайте студии 1 октября 2019 года.

Ранее разработчики из OtherSide Entertainment анонсировали первый геймплейный ролик предстоящей игры System Shock 3. В нём главный герой путешествует по космической станции и противостоит искусственному интеллекту SHODAN.

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