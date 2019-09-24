Тула, , 15:23 — REGNUM Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» открылись в 34 сельских школах во всех муниципальных образованиях Тульской области 24 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Открытие «Точки роста» в Волхонщинской школе Плавского района посетила замминистра образования Тульской области Елена Пчелина. Церемонии открытия центров в разных регионах страны ученики и учителя этой школы смогли увидеть в режиме видеосвязи.

«Одно из направлений нацпроекта «Образование» — «Современная школа», оно предполагает модернизацию инфраструктуры действующих и строительство новых школ. Создание «Точек роста» призвано помочь повысить уровень образования в сельских школах и школах малых городов», — сказала Елена Пчелина.

В 2019 году на создание «Точек роста» в Тульской области из федерального, регионального и муниципальных бюджетов планируется выделить 76 млн рублей. В центрах будут внеклассные занятия по дополнительному образованию, в том числе по технологии, информатике, ОБЖ, а также другим направлениям. Причем заниматься в центрах смогут не только ученики школ, где открыты «Точки роста», но и соседних.

В школах, где сегодня открылись центры, был проведен ремонт, закуплено необходимое учебное оборудование. Так, для классов по информатике приобретены ноутбуки, многофункциональные устройства. В классы по изучению технологии — 3D-принтеры, квадрокоптеры, наборы слесарных инструментов, оборудование и программное обеспечение для изучения технологий виртуальной реальности. Для изучения ОБЖ закуплены тренажеры-манекены для отработки сердечно-лёгочной реанимации, приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, наборы и средства для обучения оказанию первой медицинской помощи. Приобретены комплекты шахмат и оборудование для медиазоны (фотоаппарат, видеокамера, микрофоны). Педагоги, которые будут заниматься с детьми, прошли курсы повышения квалификации.

Добавим, что в 2020—2022 годах в Тульской области намерены создать 45 центров «Точка роста».