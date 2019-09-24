Коломна, Московская область, , 15:15 — REGNUM В Государственном социально-гуманитарном университете Коломны стартовал пилотный проект «Билингвальное образование». Студентам двух факультетов предложат изучать профильные предметы сразу на двух языках. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.

В «пилоте» участвуют студенты двух факультетов — «математика, физика, химия и информатика» и «экономика». По словам Ольги Забраловой, каждый предмет студенты будут изучать сразу на двух языках — родном и иностранном, для чего к проекту привлекли преподавателей кафедры иностранных языков университета.

«Такой подход позволяет создать ситуацию успеха и существенно ускорить проработку материала. Более того, часть занятий проводят иностранные специалисты, что позволяет ещё эффективнее погрузить студентов в атмосферу изучаемого языка и профильной дисциплины одновременно», — заявила Забралова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, при сельских школах Московской области открыли 77 центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста».

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