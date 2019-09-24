Москва, , 15:15 — REGNUM Реставрацию памятника писателю Александру Фадееву на Миусской площади в центре Москвы завершат в ближайшее время. Об этом 24 сентября сообщило агентство «Москва» со ссылкой на департамент культурного наследия Москвы.

Специалисты устранили повреждения скульптуры и постамента, восстановили слой патины. Провели сухую расчистку, промывку водой, использовали специальные компрессы. Реставраторы заделали швы, устранили все трещины и восполнили сколы.

Работы велись почти полгода, их окончание планируется на конец сентября 2019 года.

Отметим, что памятник писателю Александру Фадееву, автору «Молодой гвардии» и «Разгрома», установлен на Миусской площади в центре Москвы. Скульптура представляет собой развернутую пространственную композицию из трех монументов на обширной квадратной площадке, вымощенной серым гранитом, и была открыта 25 января 1973 года.