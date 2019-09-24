Аддис-Абеба, , 15:19 — REGNUM Ученики государственных школ в столице Эфиопии Аддис-Абебе будут получать бесплатное школьное питание с начала нового учебного года в октябре. Об этом сообщает BBC Amharic.

«Мы планируем кормить более 300 000 школьников», — заявил заместитель образовательного бюро города Аддис-Абеба Зелам Мулату.

Он сказал, что администрация города расширяет программу, которая обеспечивает питанием 70 000 учеников. Это часть усилий по предотвращению отсева учащихся из государственных школ, передает ВВС. Многие учащиеся в начальных школах, финансируемых из государственных средств, из семей с низким доходом.

В июле было объявлено, что все ученики начальных классов в Аддис-Абебе будут получать бесплатную форму и бесплатные тетради с октября.

«Эта программа будет способствовать активному обучению школьников», — сказал Зелам.

«Это будет стимулом для детей приходить в школу, у родителей также появится стимул отправлять своих детей в школу», — добавил он.

Зелам сообщил, что эта инициатива также создаст рабочие места для безработных родителей школьников, которых набирают на должности школьных поваров.