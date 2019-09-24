Токио, , 15:17 — REGNUM Пожилая геймерша из Японии Хамако Мори заявила, что видеоигры помогают бороться со старческим слабоумием. Об этом она рассказал в интервью порталу GameSpark 23 сентября.

Хамако считает, что знакомить ребёнка с видеоиграми следует в раннем возрасте. Сейчас пенсионерке 89 лет, она играет уже почти 40 лет со времён консоли Cassete Vision (1981 год). Также она порекомендовала пожилым игрокам уделять больше внимания одиночным проектам — по её мнению, в мультиплеерных играх они будут только замедлять молодых геймеров.

Напомним, Хамако Мори ведёт собственный канал на YouTube. На нём она выкладывает летсплеи (видео, в которых человек показывает, как он играет в какую-либо видеоигру) по различным современным проектам.

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