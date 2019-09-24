Киев, , 15:14 — REGNUM На всей территории Украины начались военные учения «Казацкая воля-2019», сообщили 24 сентября в пресс-службе министерства обороны Украины.

Целью учений является проверка способности украинских силовиков «управлять войсками» и отражать «широкомасштабную военную агрессию».

В учениях задействованы структурные подразделения министерства обороны Украины, генерального штаба и другие органы военного управления украинских военных формирований и правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине до 28 сентября будут проходить международные учения Rapid Trident — 2019. В них участвует около 3 тыс. украинских силовиков, а также представители армий 14 стран мира. Руководят учениями представители США и Украины.

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