Магас, , 15:08 — REGNUM В Ингушетии установлен факт невыплаты заработной платы в установленные сроки сотрудникам ГУП «ИнгушрегионВодоканал». Задолженность образовалась на 16 августа и составила 7,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Надзорное ведомство установило, что руководство водоканала нарушает трудовое законодательство и не выплачивает своим работникам денежное вознаграждение за труд, как положено: не реже, чем каждые полмесяца.

В связи с этим в отношении и. о. директора ГУП «ИнгушрегионВодоканал» возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время оно направлено в суд для вынесения решения.

Напомним, в июне 2019 года после вмешательства прокуратуры Ингушетии была выплачена задолженность по заработной плате футболистам клуба «Ангушт». С октября 2018 года по апрель 2019 года им задолжали в общей сложности 3,8 млн рублей.