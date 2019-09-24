Нью-Йорк, США, , 15:07 — REGNUM Лесные пожары в Индонезии ставят под угрозу здоровье почти 10 млн детей, сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

«Около 10 млн детей в возрасте до 18 лет, четверть которых моложе пяти лет, проживают в наиболее пострадавших от пожара районах Суматры и Калимантана», — говорится в заявлении международной организации ЮНИСЕФ.

В организации уточнили, что маленькие дети наиболее уязвимы к загрязнению воздуха из-за их развивающейся иммунной системы.

По данным спутниковой европейской программы Copernicus, с начала августа по 18 сентября 2019 года в результате пожаров в Индонезии в воздух было выброшено 360 млн тонн парниковых газов. Почти столько же (400 млн тонн) было зафиксировано в 2015 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожары на индонезийских островах Калимантан и Суматра привели к ухудшению качества воздуха на обширной территории Юго-Восточной Азии. Тысячи школ в Индонезии и Малайзии закрыты. Лесные пожары на индонезийском архипелаге происходят ежегодно, но в этом году ситуация осложнилась из-за особенно долгого сухого сезона.

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