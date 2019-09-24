Рязань, , 15:09 — REGNUM Вакцину против гриппа в Рязанской области получили 48,5% взрослых от числа запланированных и 67% детей. Такие данные опубликовал 24 сентября региональный Роспотребнадзор. Случаев гриппа не зарегистрировано. В целом, эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ по области соответствует сезонному уровню, регистрируемый показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 32,9%.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что иммунизация против гриппа может стать надёжной защитой от заболевания, провести которую необходимо до начала эпидемического сезона. С учётом охвата населения за счёт средств работодателей и добровольной вакцинации граждан, прививки от гриппа получили 16,6% жителей области.

Эксперты анализировали данные, полученные с 16 по 22 сентября 2019 года. Преимущественно на этой неделе заболевали дети до 14 лет — 67,4% от всех обратившихся за медицинской помощью.