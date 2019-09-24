Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM Петербургский пастырь, настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) прокомментировал создание фильма «Карамора» о вампирах и Царской семье. Он назвал картину клеветой и обвинил её авторов в богохульстве и русофобии, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.

Пастырь отметил, что картина Козловского «клевещет на Царскую Семью и перечеркивает всё достоинство наших монархов как православных отцов Отечества, а также убивает ментальность нашего народа». По его мнению, на авторов фильма нужно подать в суд или «выпустить соответствующий закон» о клевете на «ушедших в мир иной».

Напомним, «Карамора» — это предстоящий фильм Данилы Козловского и канала ТВ-3. По сюжету картины, династия Романовых правит страной при помощи могущественного вампирского клана.

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