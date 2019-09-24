Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону решена проблема обманутых дольщиков, вложивших свои сбережения в покупку квартир в доме на улице Тимофеева. После обращения в прокуратуру многоквартирный дом был введён в эксплуатацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 24 сентября.

Жертвы строительной пирамиды обратились за помощью в прокуратуру в декабре 2018 года. 16-этажный жилой дом более чем на 200 квартир, застройщиком которого является АО «Ростовское», считался долгостроем — строительство затягивалось, срок сдачи неоднократно переносился. После вмешательства прокуратуры дом был достроен и введен в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Реально защищены права 79 граждан — участников долевого строительства, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону было возобновлено строительство трёх проблемных домов ЖК «Европейский». Объект под номерами 22, 23 и 24А литера на улице Платова обещают сдать в порядке очерёдности до августа 2020 года. В домах расположено 475 квартир.

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