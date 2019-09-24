Псков, , 14:59 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил начать отопительный сезон в регионе досрочно, а не 1 октября, как планировалось ранее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, такое решение вызвано многочисленными обращениями жителей Псковской области.

«Ещё в пятницу, 20 сентября, глава региона дал поручение ускорить подключение объектов социальной сферы и жилья к теплоисточникам в связи с серьёзным понижением температуры воздуха», — сообщили в пресс-службе.

В районах области подача тепла в детские сады, школы, больницы и поликлиники началась с прошлой недели. В ближайшие дни начнётся активная подача тепла и в жилые дома. Губернатор поручил держать этот вопрос на особом контроле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителям областного центра — города Пскова — пообещали начать подачу тепла в жилые дома уже с сегодняшнего дня, 24 сентября.

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